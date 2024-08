Biancardi sobre traição de Neymar: "importa é estarmos felizes"

- Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para responder questionamentos do público. Durante a conversa, ela foi questionada sobre o relacionamento com Neymar.

"Recebo um hate desenfreado e seletivo. Sou crucificada sendo que a errada das histórias nunca fui eu. Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém, a diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores", disse ela, que seguiu.

"Não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos, em julho, voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz. Ninguém erra por ser bom. Eu não posso levar a culpa por algo que não fiz. Se algo der errado, eu fiz a minha parte".

Ela afirmou ainda que entende a irritação de quem a apoiou quando a traição foi confirmada, mas considera que o importante é estarem felizes. "Quem quer o nosso bem, torce pela nossa felicidade. Surpreendentemente, tenho recebido mensagens lindas a respeito de nós. Fico muito feliz que algumas pessoas entendem, torcem, oram por nós. Não vou mais falar sobre isso, mas aproveitei a pergunta para deixar isso claro porque é um assunto recorrente por aqui".