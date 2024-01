Biel Randal faz desabafo em rede social: "não aguento mais"; assista | A TARDE

O influenciador digital soteropolitano Biel Randal assustou os seguidores, na noite desta segunda-feira, 15, após aparecer aos prantos em suas redes sociais e fazendo um desabafo.

Randal abriu uma live no Instagram e afirmou que estaria sofrendo perseguição por parte de vizinhos. O jovem é morador do bairro de Nova Sussuarana.

"Todo mundo perseguindo a minha família, destruindo a vida do meu irmão, destruindo a minha vida, destruindo a vida de todo mundo. Me perseguindo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa perturbação desses vizinhos. Estou no meu limite", bradou Gabriel Randal.

A live foi encerrada com mais de 3 mil pessoas assistindo à confusão simultaneamente. Minutos depois, Dum Ice anunciou publicou um stories avisando que foi socorrer Gabriel Randal e que ele passaria a noite em sua casa.

Assista:





Reprodução