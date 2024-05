Blogueira baiana acusa influencer de copiar os vídeos dela | A TARDE

A blogueira baiana Jasmin Souza, que já acumula 1,9 milhões de seguidores no Instagram, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre uma influenciadora digital que estaria copiando os vídeos dela. Jasmin disse que ficou chateada com a situação, porque tinha conversado com a suposta plagiadora sobre o incômodo que estava sentindo e ainda assim ela voltou a fazer as cópias. Mesmo sem ser mencionada diretamente, internautas apontaram que a mulher acusada pela blogueira foi Laís Santiago, e a influencer digital resolveu se pronunciar, confirmando que a indireta foi para ela.

Com a repercussão do bafafá na internet, outros influenciadores da Bahia resolveram opinar sobre o caso e o feitiço acabou virando contra o feiticeiro, pois algumas pessoas acusaram Jasmin Souza de copiar os conteúdo de terceiros também, como teria sido o caso de Mércia Lorena. "Tá pagando de doida, Jasmin? Ela no início da carreira dela copiava todos meus vídeo e de Verolayne. Fui lá e falei com ela, e ela disse que não sabia que os vídeos eram meus, que o assessor mandava pra ela!", disparou Mércia nos comentários da página Chico Fofoca.

Entenda a confusão das blogueirinhas

De acordo com o relato de Jasmin Souza, as cópias dos vídeos dela já estariam acontecendo há um tempo e ela conversou em particular com Laís Santiago antes de colocar a boca no trombone e expor o plágio. Porém, como a influenciadora, que agora mora em Maceió, em Alagoas, voltou a fazer vídeos iguais ao de Jasmin, a blogueira resolveu chutar o pau da barraca e reclamar para os seguidores.

"Ela copiava alguns vídeos meus. Uns vídeos ela refazia inteiro, copiava, e outros vídeos ela só fazia mudar as frases e era o mesmo vídeo ali", iniciou Jasmin. A blogueira finalizou explicando o motivo de ter ficado tão irritada: "O problema disso tudo é que ela copia meus vídeos várias vezes, e eu já cheguei pra ela para falar que isso já tá feio, né? E as pessoas que veem isso pensam que eu que copiei os vídeos dela".

Clique e veja a acusação de Jasmin:

Por sua vez, Laís Santiago vestiu a carapuça e deu a sua versão da história. De acordo com os vídeos publicados pela esposa de Isaac Fradique, ela se inspirou em alguns vídeos de Jasmin Souza e afirmou que essa atitude era comum entre pessoas que trabalham produzindo conteúdos na internet. Laís ainda afirmou que a exposição foi uma imaturidade da parte da blogueira.

"Hoje quando você trabalha com uma ferramenta de internet, e inclusive o Instagram, Tiktok, entre outras plataformas, tenha certeza que ninguém cria nada, certo? Todo mundo copia um do outro, todo mundo faz a parada assim dessa forma, como várias pessoas eu já vi copiando as minhas coisas, fazendo da mesma forma, e nunca falei nada", declarou Laís Santiago.

Confira a resposta de Laís:

"Se ela tá achando que eu peguei o vídeo dela e copiei, p*rr@, ela devia estar se achando uma pessoa assim 'porr#, Laís está se inspirando em mim, Laís tá copiando um vídeo meu, c@ralh*, eu sou f*da' e não estar aí querendo birrinha, briga, porque eu acho que isso é falta de maturidade", alfinetou.

