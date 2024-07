Blogueiro cai em golpe ao alugar casa para passar o São João

Ao todo, são 15 pessoas que planejavam ficar na casa - Foto: Reprodução | Instagram @alesson

O influenciador baiano Alesson usou suas redes sociais nesta quinta-feira (20) para compartilhar que ele e seus amigos foram vítimas de um golpe. O blogueiro, que havia alugado uma casa em Cruz das Almas para aproveitar o São João, contou que ao chegar no endereço fornecido pela pessoa com quem negociou, descobriu que a casa estava localizada em um lugar isolado, totalmente cercada por grades.

"Eu tô rindo pra não vou chorar. Eu tô rindo porque eu vou chorar daqui a pouco. A gente alugou uma casa pra passar São João. As meninas vinham do Rio, todo mundo pagou a casa. Só que ninguém foi olhar a casa, ninguém foi lá visitar. Confiaram na palavra do homem e tal. Aí o homem mandou endereço, e os meninos que já foram na frente, pro interior, já chegaram na casa", disse ele, rindo de nervoso.