Bon Jovi confirma casamento do filho com Millie Bobby Brown: "Feliz" | A TARDE

O cantor Jon Bon Jovi quebrou o silêncio sobre o casamento do filho, Jake Bongiovi, com a atriz Millie Bobby Brown. Segundo o jornal The Sun, a cerimônia civil foi realizada em segredo durante o fim de semana e contou apenas com a presença de familiares próximos.

Em entrevista ao programa ‘The One Show’, do grupo de mídia britânico BBC, Bon Jovi confirmou a cerimônia e disse que os pombinhos estão ótimos.

"Eles estão ótimos, estão absolutamente fantásticos. Foi uma cerimônia muito pequena, um casamento de família, a noiva estava linda e o Harry estava muito feliz", disse ele.

Após a cerimônia discreta, o casal estaria planejando uma cerimônia mais grandiosa no fim do ano.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi começaram a namorar em junho de 2021. Os dois tornaram o noivado público em abril de 2023.

