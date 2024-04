Brasileira Bianca Comparato será protagonista em 'Grey's Anatomy' | A TARDE

A notícia de que a atriz brasileira Bianca Comparato fará uma aparição especial no aclamado seriado “Grey’s Anatomy” tem agitado as redes sociais e os fãs da série e da atriz. O anúncio foi feito pelo roteirista brasileiro Beto Skubs, responsável pelo episódio em questão.

Bianca Comparato, conhecida por seu trabalho em diversas produções nacionais, como “3%”, “Belíssima”, e “Sessão de Terapia”, aos 38 anos, se aventura em território internacional em um dos dramas médicos mais longevos e amados pelo público: “Grey’s Anatomy”. Segundo Skubs, sua participação acontecerá no terceiro episódio da vigésima temporada.

O caminho até sua participação começou de maneira casual, segundo revelou Skubs. Durante um encontro em uma festa, o roteirista compartilhou com Bianca seu desejo de trabalhar com ela, sem saber do interesse mútuo da atriz pela série. “Mal sabia que ela era fã de Grey’s… e poucos meses depois, o sonho se realizou!”, celebra Skubs.