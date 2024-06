Brasileira com nanismo faz sucesso no OnlyFans: “Capaz de fazer tudo” | A TARDE

Uma das maiores influencers com nanismo do mundo, somando 2,4 milhões de seguidores no Instagram, Vithória Papel também faz sucesso no OnlyFans, onde publica fotos sensuais. "Sem nudez ou conteúdo adulto", ressalta.

"Não digo que estou faturando uma boa grana, mas ajuda no meu faturamento por mês. São tipos de fotos que gosto de fazer. Gosto do meu corpo, treino para isso e tenho o público que gosta de ver. É tudo bem 'soft' e de bom gosto. Tenho apoio dos meus pais e da minha família, que sabem o que estou fazendo lá", conta a influencer de 31 anos em entrevista ao jornal Extra.

Na plataforma, ela cobra quase R$ 60 para a assinatura mensal de seu conteúdo.

"É apenas algo mais sexy que no Instagram. Posto todo dia algo lá e respondo diariamente no chat, tendo interação com meus fãs. Faço questão de todos os dias estar lá para eu mesma falar com quem os assinantes.", explica ela, que tem 1,33m de altura e recebe cantadas diárias.

"Hoje eu aprendo a lidar numa boa. Agradeço e sigo. Têm muitos tipos de cantadas né?, desde a mais fofa e educada e a mais grosseira e indecente. Procuro não ler os comentários, porque sei que lá tem muita coisa que eu não gostaria de ler… Mas sempre que vejo um elogio do bem e que eu gosto, faço questão de pelo menos curtir/agradecer", completa na entrevista ao jornal.

Vithória reflete que ainda existe muitas barreiras para quebrar. "Existe, sim, preconceito. Ainda mais com a mulher com nanismo. Eu coloco minha cara todos os dias na internet, para mostrar que uma mulher com nanismo é capaz de fazer tudo. Ter autoestima, se arrumar, dirigir, treinar, sair, viajar… E dessa forma poder incentivar não só as pessoas com nanismo, mas todas as pessoas que se sentem 'diferentes do padrão da sociedade", encerra,

Publicações relacionadas