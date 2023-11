Britney Spears admitiu pela primeira vez que traiu Justin Timberlake | A TARDE

Em novo trecho de sua biografia, "The Woman in Me", a cantora Britney Spears admitiu pela primeira vez, que traiu Justin Timberlake quando eles ainda estavam juntos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira,19, pelo portal The US Sun.

Britney revelou que dançou e beijou em um bar na Espanha o dançarino Wade Robson, famoso por seu trabalho com Michael Jackson na infância.

Timberlake ficou sabendo da traição de sua então namorada, e ambos “concordaram em superar” esse episódio, pois ela, até então, sempre tinha sido fiel. As especulações sobre a infidelidade da cantora ganharam destaque internacional após o lançamento da canção “Cry Me a River” por Justin Timberlake em 2002, após o fim do relacionamento de três anos.

No livro, a cantora afirma ainda, ter sido traída pelo artista e ter engravidado quando ainda namoravam, no início dos anos 2000. Segundo Britney, ela precisou fazer um aborto, pois o cantor não queria ser pai naquele momento.