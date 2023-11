Bruna Biancardi confirma término com Neymar | A TARDE

Bruna Biancardi E Neymar não estão mais juntos. A confirmação foi dada pela pela influenciadora as redes sociais, nesta terça-feira, 28, ao afirmar que com que ela definiu seu “status” com o jogador.

“Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, escreveu. A influencer ressaltou, ainda, que não está em um relacionamento. “Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias”, disse Biancardi.

Mavie, que nasceu em outubro, é a primera filha do jogador – ele também é pai do menino Davi, fruto do relacionamento com Carol Dantas. O namoro começou, oficialmente, em abril de 2022, porém, o relacionamento entre eles era mais antigo.

Pedido de nude

Neymar, mais uma vez, voltou a ser notícias por conta de casos amorosos. Segundo revelou Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, o jogador teve conversas quentes com a influenciadora Aline Farias.

Na troca de mensagens, divulgada nas redes sociais, o jogador pede para ver nudes da moça e acaba virando assinante da plataforma adulta para ter acesso às fotos íntimas.

Depois, o jogador tentou se justificar, dizendo que a conversa era antiga.