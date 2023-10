Bruna Biancardi posa com Mavie nas redes sociais: "Ursinha" | A TARDE

A influencer Bruna Biancardi usou as redes sociais, neste sábado, 14, para compartilhar uma nova foto com a filha, Mavie, fruto da relação com Neymar Jr. No stories do Instagram, a modelo chamou a bebê de "ursinha" por causa do macacão de pelúcia que a pequena vestia.

Também nos stories, Bruna mostrou aos seus seguidores os presentes que Mavie ganhou. A neném recebeu flores, cartas, roupas, quadros e outros objetos.

Mavie e Bruna Biancardi receberam alta da maternidade no dia 10 de outubro.