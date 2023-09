Bruna Biancardi sobre nova traição de Neymar: "Decepcionada"

A influencer Bruna Biancardi se pronunciou após a suposta nova traição de Neymar em Barcelona, na Espanha, durante uma festa em uma casa noturna. Nas imagens, divulgadas pelo jornalista Leo Dias, ele aparece muito próximo de duas mulheres e falando com uma delas.

"Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu Biancardi no Instagram.

O caso aconteceu três meses após publicar uma carta nas redes sociais admitindo que errou com Bruna Biancardi.



Assessoria de imprensa de Neymar disse que o vídeo "não tem nada de mais" e continuou: "Não é segredo que ele foi para Barcelona ver o Davi e também para o aniversário do filho da Carol [Dantas]. E depois saíram com os amigos para esse local".



Nesta semana, Bruna Biancardi havia feito um post enigmático e logo em seguida apagou. "Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém", postou na imagem. Nenhuma explicação veio após a publicação.

O jornalista Leo Dias divulgou trechos de uma conversa com o pai de Neymar Jr. Nos prints, Neymar pai diz: "Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados". Questionado sobre o "status da relação do filho e Bruna, o pai responde: "Tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso".