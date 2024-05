Bruna Marquezine e João Guilherme vão juntos a evento pré-Carnaval | A TARDE

Na noite desta quinta-feira, 23, o suposto affair bastante comentado na web chegou juntinho no evento pré-Carnaval 2025 que aconteceu no Rio de Janeiro: Bruna Marquezine, de 28 anos, e João Guilherme, de 22. Após tantas especulações sobre o casal, este é o primeiro evento em que os artistas posam juntos.

Em coletiva, os atores foram questionados sobre o relacionamento. João Guilherme e Bruna não renderam o assunto, sendo breves nas respostas. “Muita coisa não condiz com a verdade”, disse o ator. Já a atriz não forçou simpatia e disse que não gosta de comentar: “Eu sei que vocês precisam perguntar [jornalistas], mas vocês sabem que eu não gosto de falar”.

Caipiras and estilosos! Bruna Marquezine, João Guilherme, Bianca Andrade, Luca Daffrè, MC Daniel também deram close na gravação do “São JUão”, novo projeto audiovisual de Juliette, na noite desta quinta (23), no Rio de Janeiro. (📸: Daniel Pinheiro e Delson Silva / Brazil News) pic.twitter.com/vAE33zzj0K