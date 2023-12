Bruno De Luca anuncia pausa na carreira; assista | A TARDE

O apresentador Bruno De Luca anunciou, por meio das redes sociais nesta quarta-feira, 6, que vai fazer uma pausa na carreira. Ele estreou na TV na novela Fera Ferida, em 1993, aos 10 anos.

"Como vocês sabem, eu passei por muita coisa esse ano! E esses acontecimentos serviram para repensar minha vida pessoal e minha vida profissional. E sobre a minha vida profissional, eu queria dizer que resolvi fazer uma pausa, tirar um período só para mim. Quero tirar um tempinho, que ainda não sei quanto ainda, afastado dos meus compromissos na TV", disse Bruno.

O ator se referiu ao atropelamento de Kayky Brito, no dia 2 de setembro. Na ocasião, ele apareceu em imagens de câmeras de segurança indo embora sem prestar socorro ao amigo, com quem estava no quiosque. Brito recebeu alta no fim de setembro, após passar quase um mês internado.

"Trabalho desde os 10 anos, sem parar. E eu não quero perder nenhuma parte da minha vida que acho importante, como essa daqui — disse o apresentador mostrando sua filha, Aurora, de 1 ano. Quero viajar muito! E a gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui, e eu conto muito com vocês! Até breve", concluiu.

Assista: