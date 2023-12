Bruno de Luca anuncia pausa na carreira: "passei por muita coisa" | A TARDE

O apresentador Bruno de Luca, de 41 anos, anunciou, através de suas redes sociais, que vai dar um tempo em sua carreira. Ele explicou ter passado 'por muita coisa este ano' e isso o motivou a pausa.

Na publicação, De Luca começa o vídeo dizendo ter passado por muita coisa em 2023 e que esses acontecimentos serviram para que ele repensasse sua vida pessoal e profissional.

"Queria dizer que eu resolvi fazer uma pausa, tirar um tempo só pra mim. Eu quero tirar um tempinho que eu ainda não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV", escreveu.

Bruno de Luca estava com Kayky Brito em um quiosque, na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Kayky teria atravessado a rua para buscar algo em um carro, mas foi atropelado por um motorista de aplicativo que levava uma passageira e a filha. Ele sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or. O artista chegou a ficar em estado grave, mas recebeu alta do hospital no dia 29 de setembro.