Bruno Magnata sobre pagodão: "para crescer tem que tirar a baixaria" | A TARDE

O cantor baiano Bruno Magnata, da La Fúria, comentou sobre a mudança nas letras da música da banda, saindo do perfil "pagode baixaria" para uma melodia com mais humor. Segundo o cantor para que as bandas de pagodão baiano consigam crescer, é preciso mudar o formato.

" A La Fúria foi a banda que veio ali debaixo mesmo. Só que para a gente sair do paredão e das redes para conseguir chegar na rádio, na TV, na imprensa de modo geral, é muito difícil. A gente segue uma onda, mas estaciona. Para crescer, tem que mudar, tirar a baixaria, inserir dancinhas, coisas mais leves. Eu fui muito criticado uma época por falar isso. Mas me reinventei e tive uma ideia de transformar tudo que é fofoca, tudo que viraliza na internet, em música. Peguei isso e transformei em letras, inserindo dancinhas. Pegamos esse gancho e deu muito certo" disse em entrevista coletiva no segundo dia do Festival Virada Salvador, na Boca do Rio.

Novas oportunidades para comunidade periférica

Uma das atrações do palco Super Trio da Virada, Bruno ressaltou que o pagodão baiano trouxe oportunidades para jovens periféricos. Segundo o vocalista do La Fúria, "quem nasce na favela tem muitos sonhos e é através da música local que os moradores conseguem galgar novos voos e terem uma vida mais digna fora da marginalidade".

"Eu conheço apoio vários jovens aqui da periferia de Salvador que buscam ter sucesso na música. Hoje com a ampliação da internet, está podendo mostrar também vários vários talentos novos chegando. Então eu fico muito feliz com esse movimento que o pagode vem fazendo. Temos grandes exemplos e nomes como Márcio Vitor, Harmonia do Samba.. O pagodão é um ritmo muito rico que um dia ele irá invadir o mundo inteiro".