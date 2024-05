Bruno Mars vai fazer quatro shows no Brasil; confira locais e datas | A TARDE

O cantor norte-americano, Bruno Mars, vai fazer shows no Brasil no mês de outubro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, pela produtora Live Nation. O artista vai fazer quatro shows: dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília.

Segundo a Live Nation, Mars vai comemorar, no dia 8 de outubro, seu aniversário de 39 anos no palco do estádio localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. A turnê “Bruno Mars Live in Rio” começará no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro, e terminará em Brasília, no dia 17.

A pré-venda dos ingressos começa já na segunda-feira, 6, no site da Ticketmaster e é destinada apenas para clientes do banco Santander, que poderão parcelar a compra em até 10 vezes sem juros. Na quarta-feira, 8, a venda geral será aberta, com parcelamento limitado a oito vezes sem juros.

Confira valores dos ingressos



Rio de Janeiro — Estádio Nilton Santos (04/10)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo — Estádio MorumBIS (08 e 19/10)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília — Arena BRB Mané Garrincha (17/10)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 395 (meia) a R$ 790 (inteira)

Arquibancada — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)