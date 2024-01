Bruno Reis queria Beyoncé no Virada Salvador: "Vontade do prefeito" | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que tinha a vontade de ter a cantora americana Beyoncé abrindo o Festival Virada Salvador na semana passada, quando a artista esteve em Salvador para a festa de lançamento do seu filme.

Bruno lembrou que este ano, pela primeira vez, o Festival iria contar com uma atração internacional, o Rema, que acabou suspendendo sua agenda de shows em dezembro, o que incluía o show na capital baiana.

O prefeito de Salvador pontuou que tem santo forte e a cidade acabou recebendo a visita de Beyoncé.

"Ficou praticamente impossível localizar ou conseguir algum artista que tivesse, durante esse período de de data, dentro de tudo que a gente considera razoável o poder público viabilizar. Então, infelizmente, nós não vamos ter, mas eu acho que nós compensamos muito bem semana passada com Beyoncé aqui. Meu santo é tão forte que ninguém esperava. Infelizmente não foi um show aberto ao público. Se você perguntasse qual era a vontade do prefeito, eu vou dizer a vocês aqui, era ter começado o Réveillon semana passada, ela ter feito um show aqui. A arena estava pronta, aberta ao público. Só que era o lançamento de um filme. Era um evento dela feito para convidados", disse Bruno.

Ele contou que a prefeitura de Salvador deu apoio institucional com a escolta da guarda municipal, e apoio para que o evento fosse realizado no Centro De Convenções.

"Ajudamos para que ele pudesse ocorrer no nosso Centro De Convenções, mas pediram que a gente mantivesse o máximo de sigilo e efetivamente, pela vontade do prefeito, ela teria feito show aberto ao público. O palco estava quase todo montado, a gente acelerava, mas se não teve Rima, teve Beyonce".

Ele pontuou ainda que há o interesse de trazer alguma atração internacional para o Festival Virada 2025.

"E de antemão, a gente fala com os produtores de eventos que têm interesse em trazer atrações internacionais para se apresentar aqui, que do ponto de vista institucional, o que a prefeitura puder fazer, a gente faz. Esse foi o ano com presença de personalidades internacionais marcantes aqui em Salvador", disse.