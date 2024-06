Busca ao prazer: para sexólogo, Dia dos Namorados pode ser o dia a dia | A TARDE

“Aproveite o Dia dos Namorados, mas entenda que isso pode ser feito em casa, quando os filhos dormirem. Os casais esquecem disso, com a rotina e tudo mais. O prazer pode ser buscado no dia a dia normal, sem precisar marcar hora, sem esperar o aniversário do casamento ou uma data especial. Aproveitem e busquem o prazer no dia a dia”.

A dica é do sexólogo e doutor em Anatomia e Fisiologia Humanas Januário Mourão, que lançou nesta quarta-feira, 12, o e-book gratuito “Mapa do Prazer - (ou Para Um Sexo Sem Bula!)”, o primeiro passo do projeto “Prazer! Te Conhecer”, que pretende compartilhar conteúdos que pregam a importância de não buscar modelos prontos ou métodos padronizados para as relações sexuais com os parceiros.



Mourão conta que a escolha do Dia dos Namorados como data de lançamento do e-book é uma espécie de provocação.



“Na verdade, a provocação é por causa dos preparativos que as pessoas fazem: jantar, motel, etc. isso tem que ser feito no dia a dia. As pessoas ficam focadas nessas datas, como aniversário de casamento, mas é muito mais simples do que se imagina produzir um dia desses. Não precisa de algo tão elaborado para se chegar no prazer”, diz.

Projeto pretende compartilhar conteúdos que pregam a importância de não buscar modelos prontos ou métodos padronizados para as relações sexuais com os parceiros | Foto: Reprodução/Site Prazer! Te Conhecer

Januário conta que deu aula de Anatomia durante toda sua vida profissional, em cursos de Medicina e Fisioterapia, e que, neste período, escutou “as perguntas mais absurdas do mundo”. Daí surgiu a ideia do projeto.



“Também em roda de amigos, relatos de casais… Fui juntando tudo isso e tinha uma vontade muito grande de colocar isso em um projeto, em um livro, um curso, juntando esse conhecimento todo de anatomia, sexologia”, explica.



Uma das missões do projeto é ensinar as pessoas como elas podem explorar o próprio corpo e o corpo do parceiro.



“Tem homem que não conhece as zonas erógenas dele mesmo e nem da parceira. Percebi também que os sexólogos geralmente tratam de casais heteronormativos, mas a gente também trata de relações homoafetivas. O prazer é de todos e para todos. O objetivo é que você conheça seu corpo, suas zonas erógenas primárias, secundárias, etc, e do parceiro também”, fala Mourão.



“O foco é conhecer o próprio corpo, sentir mais prazer e dar mais prazer. A fórmula é ter prazer com o prazer do outro. Você conseguir proporcionar o mesmo prazer que você está sentindo”, acrescenta.

Capa do e-book “Mapa do Prazer - (ou Para Um Sexo Sem Bula!)” | Foto: Reprodução

O sexólogo destacou ainda a importância de falar abertamente sobre sexo com os adolescentes nas escolas, que está entre os próximos passos do projeto “Prazer! Te Conhecer”.



“O brasileiro fala muito de sexo no grupinho dele, mas não fala com os filhos, na escola. Isso faz com que, cada vez mais, os meninos e meninas consumam pornografia na internet. E a pornografia não é o problema em si, mas eles acharem que aquilo ali é referência: o tamanho de pênis, as posições, as performances”, ressalta.



Mourão destaca ainda que os homens, especialmente, têm mais dificuldade em conversar sobre sexo.



O homem fala de performance, mas não assume que está ficando impotente, que está ficando ansioso. Fala principalmente sobre questões de performance. Por exemplo, o prazer anal, o homem não admite. Para ele, é coisa de homossexual. Ele não admite. E é algo que não interfere em nada a sexualidade dele. Mas a grande questão mesmo é a impotência. Eles não tratam. Ele vai procurar um profissional quando já chegou ao extremo. O exame de próstata, por exemplo, ainda é um tabu muito grande. Já a mulher conversa mais abertamente”, diz.



“O grande objetivo do projeto é fazer com que as pessoas conheçam o corpo, tenham a consciência de que prazer não tem nada a ver com pecado. Eu conheço uma pessoa que já me disse que não se masturbava porque a mãe dizia que Nossa Senhora estava vendo. Imagina uma criança ou um adolescente ouvindo isso!”, exclama Mourão.



O e-book “Mapa do Prazer - (ou Para Um Sexo Sem Bula!)” está disponível para download gratuito no site do projeto “Prazer! Te Conhecer”.

