Cacau Protásio será indenizada após ataques racistas de bombeiros | A TARDE

Cacau Protásio receberá uma indenização de R$ 80 mil devido a áudios e vídeos com ofensas racistas e gordofóbicas atribuídas a bombeiros do Rio de Janeiro após as filmagens do filme "Juntos e Enrolados" (2022).

Inicialmente, a Justiça havia determinado R$ 30 mil, mas a comediante recorreu. Os comentários discriminatórios ocorreram durante as gravações em 2019, mas Cacau só tomou conhecimento posteriormente.

Em segunda instância, a desembargadora Ana Cristina Nacif Dib Miguel reforçou a responsabilidade do Estado pelos atos de seus funcionários, destacando a gravidade das ofensas.

O caso envolveu punições a dois bombeiros responsáveis pelas ofensas. Durante as filmagens, Cacau não notou hostilidades e, após o ocorrido, a corporação lamentou o incidente, destacando que não compactua com atos discriminatórios.