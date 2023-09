Caetano Veloso é abençoado pelo Papa Francisco no Vaticano

Caetano Veloso foi abençoado pelo Papa Francisco no Vaticano, nesta quinta-feira, 28. O artista está na Europa para realizar a turnê "Meu Coco". Caetano Veloso fez um show em Roma, na quarta-feira, 27.

Em junho, Caetano Veloso foi convidado pelo Papa Francisco para a comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, criado em 1973. O evento aconteceu na Capela Sistina, que fica no Palácio Apostólico, no dia 23 de junho, mas o cantor não compareceu por causa de uma gripe.

Neste ano, Caetano tem shows agendados em Paris, na França; Genebra, na Suíça; Oslo, na Noruega; e Hamburgo, na Alemanha. As cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre também estão na lista do baiano.

No dia 15 de dezembro, Caetano se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). De acordo com as informações divulgadas pelo Teatro Castro Alves, as entradas variam entre R$ 110 e R$ 370, a depender do setor (arquibancada ou camarote) e do tipo de ingresso (meia ou inteira).

Reprodução | Vaticano News