Cameron Diaz surpreende e anuncia nascimento do 2º filho: "abençoados" | A TARDE

A atriz Cameron Diaz anunciou o nascimento de seu segundo filho com Benji Madden, Cardinal Madden, em uma postagem nas redes sociais. Diaz compartilhou um desenho colorido e expressou felicidade com a chegada do bebê.

Ela já anunciou que não postará fotos por questões de segurança e privacidade.

“Somos abençoados e estamos entusiasmados em anunciar o nascimento de nosso filho, Cardinal Madden. Ele é incrível e estamos muito felizes por ele estar aqui!”, disse.

“Para segurança e privacidade das crianças, não postaremos nenhuma foto – mas ele é muito fofo. Estamos nos sentindo muito abençoados e gratos. Enviando muito amor da nossa família para a sua. Muitas felicidades e boa tarde!”

O casal já havia recebido sua primeira filha, Raddix, quatro anos atrás. Eles se casaram em janeiro de 2015 após se conhecerem em 2014. Diaz também revelou em 2022 que a maternidade foi a melhor coisa que já fez na vida.

Nos últimos anos, Cameron Diaz dedicou-se à maternidade e esteve mais afastada do cinema. No entanto, agora que sua filha Raddix está mais crescida e indo para a escola, Diaz está considerando retornar gradualmente ao mundo das telas.