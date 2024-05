Camila Moura e Mani Reggo podem pintar em reality da Record | A TARDE

Nem bem a RecordTV estreou a edição 2024 do reality show "A Grande Conquista" e já temos informações de fontes com livre trânsito na emissora dos bastidores de A Fazenda 16, principal atração do canal no segmento de realities, que estreia no segundo semestre.

Trata-se de duas figuras que foram alçadas ao sucesso por seus relacionamentos com ex-BBB's e estão fazendo mais sucesso que muitos ex-brothers e ex-sisters. Elas também têm em comum o fato de estarem solteiras. Uma durante e outra logo após o fim do programa global. Ambas de forma turbulenta e polêmica:

A empreendedora baiana Mani Reggo, ex-mulher do campeão Davi Britto, com 6,5 milhões de seguidores no Instagram; e a professora e historiadora Camila Moura, ex-esposa do ex-brother Lucas Henrique, com 3,1 milhões de seguidores na mesma rede social.

Lógico que ninguém irá confirmar oficialmente o convite, nem da parte delas, nem da parte da emissora, por questão de sigilo exigido pela direção e também por ser muito cedo para vir à tona possíveis nomes do elenco, pois o momento é de destacar A Grande Conquista, com sua nova apresentadora, Rachel Sheherazade e seus 100 confinados.

A fonte contou a coluna que o diretor Rodrigo Carelli não poupará esforços para tê-las no elenco, pela representatividade e empoderamento feminino, além do engajamento nas redes sociais e ainda revelou que a primeira sondagem já foi feita a elas e está sendo analisada pelos seus representantes.

Mani e Camila, se joguem !