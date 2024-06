Camila Moura se esquiva sobre Buda ser pai: "Não tenho nada a ver" | A TARDE

Camila Moura, ex-esposa do capoeirista Lucas Buda, foi ‘seca’ ao expor sua opinião a respeito da suspeita do ex-BBB em ser pai do filho da cantora Nina Capelly, prima de MC Binn. Aceitando a realidade dos fatos, a influenciadora destacou que os dois estão seguindo o ‘baile’ após o fim do casamento.

“Cada um já seguiu sua vida. Dá pra ver, né? “, iniciou Camila, em entrevista ao colunista Lucas Pasin.

Mandando o papo curto, Camila foi além e afirmou que essa questão não é um problema que diz respeito a ela. “Se ele é 70% ou 100% pai, isso é com ele e a moça envolvida. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele é um homem solteiro, divorciado, livre para fazer o que quiser e com quem quiser”, afirmou.

