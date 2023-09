Camilla de Lucas curte dia em Salvador e visita pontos turísticos

“Falar do que, quando pisa nessa terra, alegria toma conta de você”, diz os versos de "Na Bahia", canção da cantora Ivete Sangalo. É assim que a influenciadora digital Camilla de Lucas tem curtido os dias de sol e nuvens do inverno de Salvador.

"Alô Bahêêa!! Minhas raízes são daqui", disse a influenciadora, que é filha de uma baiana com um carioca.

A ex-participante do BBB 21, se divertiu na noite desta segunda-feira, 11, no Rio Vermelho, bairro boêmio da capital baiana. Nos stories, a artista dançou sucesso do É O Tchan e da Companhia do Pagode, sucesso da década de 1990, “Na boquinha da garrafa”, com pessoas desconhecidas, em um bar.

Camilla aproveitou o dia para visitar pontos turísticos da capital baiana. A influenciadora tirou fotos na frente do Elevador Lacerda e no Pelourinho. Depois do passeio pelo centro, a influencer foi comer acarajé da "Cira".

Confira fotos da artista

Influencer tirou foto no Elevador Lacerda | Foto: Reprodução | Instagram

Camilla de Lucas esteve no Pelourinho | Foto: Reprodução | Instagram

Influencer esteve no Centro Histórico da capital baiana | Foto: Reprodução | Instagram

Confira momentos da influencer por aqui

Influencer tirou fotos com fãs Reprodução | Instagram

Influencer dançando no bar Reprodução | Instagram

Camilla de Lucas no Rio Vermelho Reprodução | Instagram