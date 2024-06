Campeão do BBB, Davi é vaiado enquanto passava por camarote de festa | A TARDE

A passada pelo São João da Thay é um tsunami de emoções para Davi Brito. Se nas redes sociais o campeão do BBB 24 externaliza momentos de felicidade, como um encontro dançante com Lore Improta, nos bastidores o baiano lida com a rejeição insistente de parte do público.

Um dos episódios mais marcantes foi narrado pelo colunista Lucas Pasin, em texto públicado no Uol. Segundo ele, o ex-motorista de aplicativo foi vaiado enquanto passava pelo camarote da festa à caminho de um espaço reservado para a gravação de uma peça publicitária.

Outra parte do público, mais afeiçoada ao baiano, precisou puxar palmas para abafar os sons de reprovação.

No mesmo evento, Davi abandonou uma entrevista após jornalistas o questionarem sobre um suposto relacionamento Jaquelline Grohalski, campeã de 'A Fazenda'.

Rumores sobre um possível affair surgiram após a dupla aparecer junta em um vídeo publicado por amigos da fazendeira. Mais tarde, Davi postou no stories do Instagram uma foto dos dois.

Publicações relacionadas