Cantor? Davi aceita convite para gravar música com Silvanno Salles | A TARDE

Arriscando novos desafios, o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, investirá na carreira de cantor. O baiano aceitou o convite de Silvanno Salles, por quem se declarou fã dentro do reality, para gravar uma canção juntos.

O cantor fez o convite ao baiano no último dia 21, durante apresentação em sua festa de comemoração da vitória no BBB 24, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

Enquanto soltava a voz junto com o ex-motorista por aplicativo, Silvanno o desafiou a gravarem juntos uma canção que ele recebeu de um compositor de Simões Filho, no interior do estado.

A canção em questão homenageia a trajetória do campeão do reality. "A canção fala de médico, Doutor, profissão que ele sonha seguir, por isso resolvi convidar o homenageado para gravar comigo e ele aceitou na hora", revelou o artista.

Ainda segundo o cantor, ele aguarda Davi cumprir sua agenda pós-BBB, para gravarem a parceria.

"Só estou esperando ele cumprir a agenda de compromissos pós-confinamento para alinharmos tudo direitinho e gravarmos. Nada melhor que gravar uma homenagem com participação do homenageado!", completou.