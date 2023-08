Cantor detona SBT por corte em entrevista: "Por favor, mais respeito"

O cantor Salgadinho não gostou de um corte realizado na entrevista dada ao programa da Eliana, no SBT, exibida neste domingo, 23. Em suas redes sociais, ele afirmou que uma parte do discurso que fez não foi ao ar.

"Editaram minha fala no programa da Eliana do SBT e foi deselegante. Não me tirem de casa para cometerem esse desrespeito, por favor. Por favor, mais respeito com as pessoas", disse o artista.

A coordenadora artística e musical do programa Fabi Gomes retrucou o cantor e disse que não gostou do comentário. "Infelizmente, temos que cortar muita coisa do programa! Triste fiquei eu com a sua reação! Te recebemos com o maior amor e respeito, como sempre iremos te receber".

O artista rebateu e disse que a comunicação com a emissora não foi clara e não ficou acertado o que seria exibido. "Falei coisas importantes para mim e para o samba, e vocês poderiam ter falado no dia [que haveria cortes]".

Ele seguiu, afirmando que a fala cortada não era grande e considerou desrespeitoso a decisão de não comunicar a exclusão.

"Não foi uma fala longa, eu encurtaria a fala. Para mim, é falta de respeito cortar e não avisar. Eu não sou artista da sua produção, conversar é sempre bom, porque sempre estaremos na linha do respeito, Fabi".