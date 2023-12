Cantor gospel se irrita após críticas de crentes: "Vão se lascar" | A TARDE

Após ser duramente criticado por aparecer usando regata estilo machão na praia, o famoso cantor gospel Gerson Rufino entrou na "carne" - traduzindo para o baianês, pegou ar - e mandou os haters crentes se "lascar" em um vídeo publicado nas redes sociais. O artista ficou furioso com os comentários a seu respeito e afirmou que os crentes pregam uma santidade que não existe.

"Para começar a conversa, vá se lascar! Cuida da sua vida! Sabe qual é o problema de vocês, gente? Falar demais da vida dos outros! Eu estou aqui na praia! Quer que eu esteja com a mão de terra e gravata para mostrar santidade? Uma santidade que não existe? É isso que vocês gostam, de mentira! Está cheio disso hoje, mentira! Deixa de ser hipócrita, rapaz! Tem problemas com decência, tem problemas com vergonha na cara!", disparou Gerson Rufino.

Em seguida, o cantor gospel destacou que está cansado de ler críticas e, como bom pastor, aconselhou cada pessoa a cuidar de sua própria família.

"Isso é feio, gente! Isso já passou do limite! São muitas pessoas cuidando da vida dos outros! Cuida da sua casa, cuida da sua mulher, cuida do seu filho! Cuida da sua família, cuida da minha vida! Está bom? Um abraço!", encerrou Gerson Rufino.

Assista:





Reprodução