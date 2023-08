Cantor Manoel Gomes faz transformação estética avaliada em R$ 70 mil

O cantor Manoel Gomes, que ficou famoso pelo hit Caneta Azul, passou por uma transformação no visual avaliada em R$ 70 mil, em São Paulo. Foram colocadas 20 lentes de contato de porcelana, no valor de R$ 65 mil, pelo dentista Paulo Antonioli.



Além da mudança nos dentes, Gomes passou pelo processo de harmonização facial, feito com Botox e preenchimento de olheiras, no valor de R$ 5.000, realizado pela doutora Bruna Mesquita, o que totalizou R$ 70 mil em procedimentos na clínica.



"Gostei muito do resultado, agora me sinto mais jovem. Estou mais confiante para cantar e me apresentar pelo Brasil", disse Gomes sobre o resultado dos procedimentos. No Instagram do cantor, os fãs não perderam a chance de elogiar as mudanças. "Sensacional", escreveu um internauta. "Ficou bonito demais", comentou outro.