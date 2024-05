Cantora baiana revela como iniciou vida sexual: “por trás” | A TARDE

A cantora baiana Nanda Batista revelou, em entrevista ao podcast PodApimentar, comandado pela jornalista e professora Bárbara Gomes, como iniciou a sua vida sexual. Ela contou que primeiro fez sexo anal, o que permaneceu por cerca de quatro anos até perder a virgindade “normal”.

“Foi a primeira coisa que fiz na minha vida, em meu primeiro relacionamento. Eu tinha medo e olhe que perdi minha virgindade com quase 20 anos, comecei a namorar com 16, perdi a virgindade normal com quase 20 e anal com uns 16, com meu primeiro namorado”, disse.

A ex-FitDance explicou que fez isso porque o pai dela a acompanhava nas consultas médicas. “Meu pai entrava no ginecologista comigo. O meu médico fez parto da minha irmã e o meu, e meu pai perguntava se estava tudo no lugar”, relembrou.

Assista ao momento em que Nanda Costa fez a revelação:

