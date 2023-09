Cantora do Mastruz com Leite denuncia assédio de colega e deixa banda

A cantora Larissa Ferreira não faz mais parte da banda Mastruz com Leite. A artista utilizou as redes sociais para comunicar a saída da banda de forró. Há um ano, Larissa revelou ter sofrido assédio de um integrante da banda.

“Valeu, Mastruz, pela oportunidade. Meu amor é de infância, nunca foi marketing, sempre fui eu, sempre foi amor pelo dom que Deus me deu e mais amor ainda pela banda! Obrigada a todos os fãs da banda que me adotaram com tanto carinho. Não tenho como descrever essa felicidade de ter caído em vossas graças!”, disse Larissa.

Na postagem, Larissa ainda disse que a decisão se deu por conta de sua saúde mental. Ela tem tido crises de pânico e sofre com depressão. A cantora iniciou tratamento para se recuperar.

“Encerrei minhas atividades na banda por livre e espontânea incapacidade. Eu tive que escolher entre viver ou ficar e acabar com minha reputação, minha família e a minha vida! Sim! Chegou nesse ponto! Porém, nunca quis passar isso pra vocês. E mais, eu era julgada pelas fraquezas. Tive ajudas, mas não as certas. Eu já me vejo com o tipo de ajuda certa, e logo estarei bem! Não tenho cabeça projetos futuros ainda, mas estarei aberta a eles! Fiquem com Deus. Em qualquer melhora eu apareço!”, concluiu.

“Encerrei minhas atividades na banda por livre e espontânea incapacidade. Eu tive que escolher entre viver ou ficar e acabar com minha reputação, minha família e a minha vida! Sim! Chegou nesse ponto! Porém, nunca quis passar isso pra vocês. E mais, eu era julgada pelas fraquezas. Tive ajudas, mas não as certas. Eu já me vejo com o tipo de ajuda certa, e logo estarei bem! Não tenho cabeça projetos futuros ainda, mas estarei aberta a eles! Fiquem com Deus. Em qualquer melhora eu apareço!”, concluiu.