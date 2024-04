Cantora Iza está grávida e espera primeiro filho com Yuri Lima | A TARDE

A cantora Iza está grávida e espera o primeiro filho fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima. A informação foi revelada pela própria artista.

Segundo o colunista Leo Dias, Iza o ligou, revelou a gravidez e pediu segredo.

"Ela falou: 'Estou com ele e estamos grávidos. Pode segurar essa notícia pelo bem do nosso filho e nossa filha? Ontem ela me procurou agradecendo muito por termos esperado", contou o colunista.

A gravidez completa 3 meses nesta quinta-feira, 11, quando a artista vai anunciar a novidade em suas redes sociais.

Em nota, a assessoria de Iza confirmou a informação, mas alegou não ter mais detalhes. "Ela está grávida, mas não temos mais informações. Na sexta-feira ela vai pronunciar nas redes".