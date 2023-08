Carla Diaz confirma fim do noivado com o deputado Felipe Becari

Após rumores, a atriz Carla Diaz confirmou nesta terça-feira, 25, o término do noivado com o deputado federal e ativista animal Felipe Becari. Ela e o deputado federal estavam juntos há quase dois anos, após se conhecerem em 2021.

Em seu Instagram, Carla afirmou que foi necessário resolver a situação de forma particular antes de torná-la pública.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas famílias e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, me fechei no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta", disse.

Ela seguiu, afirmando que não falaria mais sobre o assunto. "Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que me acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação! Não falarei mais sobre esse assunto".

O deputado, por sua vez, também se manifestou em suas redes. Ele disse que o casal venceu batalhas e se amou "igual duas crianças". O deputado considerou que a exposição atrapalhou o relacionamento.

"Te amei a cada segundo, desde o primeiro dia. Foram quase dois anos de tudo que já senti de mais forte, mais puro e mais intenso. Sem qualquer dúvida desde o começo, nos entregamos e sentimos na pele o melhor que um amor verdadeiro poderia nos proporcionar".

Ele seguiu, afirmando que os próximos dias "continuarão sendo de luta e um vazio". "Resta agradecer, inclusive por todo amor que teve por eles, meus viralatinhas resgatados, mais uma prova de quanto seu coração é generoso. Sempre dissemos como é triste quando vemos casais se separando com mágoas ou traições, mas conosco jamais. Por isso, mesmo em meio a dor da separação, agradeço a Deus por ter estado ao lado de uma mulher incrível".

Segundo a colunista Fábia Oliveira, foi a atriz quem optou pelo término do relacionamento. Segundo ela, a decisão foi tomada quando Carla retornou de uma viagem aos EUA.