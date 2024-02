Carreira gospel? Ludmilla compra igreja evangélica no Rio | A TARDE

Ludmilla revelou que comprou o prédio de uma igreja evangélica que frequenta no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A cantora deu o espaço religioso de presente à sua pastora, Adriana Pereira.

A novidade foi anunciada nas redes sociais da artista nesta semana, sendo recebida com entusiasmo pelos fiéis da igreja e pela família da cantora. Em uma publicação no Instagram, Ludmilla expressou sua felicidade:

"Eu estou tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus. Pastora Adriana Pereira vai macetar. A igreja fica no Recreio dos Bandeirantes". Sua esposa, Brunna Gonçalves, também celebrou o feito, ressaltando a fé e dedicação de Ludmilla à obra de Deus.

“Ontem, vi mais um sonho do meu amor se realizar. E esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos têm a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus. Ao ponto de gerar surpresas como essa. Isso não é nada perto do que ele faz nela e através dela”, disse a dançarina.