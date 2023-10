Casamento de Fábio Assunção e Ana Verena chega ao fim | A TARDE

O ator Fábio Assunção não está mais junto da esposa Ana Verena, quem estava casado desde 2020. A informação foi confirmada pela assessoria do ator à revista Quem, neste domingo,15.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o casal já deu entrada na papelada do divórcio. Além disso, já não vivem na mesma casa há um bom tempo.

Em setembro deste ano, o colunista Lucas Pasin, do UOL, divulgou que o casal vivia uma crise no relacionamento. Fontes ouvidas relataram que as idas e vindas eram tantas que nem mesmo amigos próximos do casal sabiam afirmar se a relação ainda existia.

“Ana fala que vai sair de casa, aí depois passa um tempo e eles estão juntos novamente. Logo depois não estão mais. Eles nunca falam claramente sobre, mas têm brigas e desgaste”, disse uma das fontes.