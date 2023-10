Casamento de Igor Kannário e Lai Mattos chega ao fim | A TARDE

O casamento do cantor Igor Kannário com a influencer Lai Mattos chegou ao fim. A notícia foi divulgada pelo próprio casal pelas redes sociais nesta sexta-feira, 13.

Na mensagem conjunta, eles contaram que passaram um longo tempo afastados, mas resolveram dar nova chance ao amor.

"Entendemos que, nesse momento, nossos objetivos e caminhos são diferentes. E, com muita maturidade e amor, decidimos seguir como melhores amigos. Essa decisão não foi fácil, mas acreditamos que é a melhor para ambos e para o nosso filho".

Segundo eles, a decisão foi tomada há mais de uma semana. "Agradecemos a todos pelo apoio e carinho que sempre nos deram. Continuaremos a compartilhar momentos especiais e a trabalhar muito juntos em projetos futuros, pois a nossa conexão vai além de um relacionamento amoroso".

Em 2021, o casal já havia se separado após rumores de traição, confirmados pela influenciadora. "Eu descobri uma ou duas. A gente separou. Mas não foram uma ou duas. E não foram simplesmente algumas traições", disse Lai à época.

O relacionamento de Igor e Laíza começou em 2016. Dois anos depois, em 2018, ele a pediu em casamento. No ano seguinte nasceu Líam, fruto do relacionamento da influencer com o ex-deputado federal.

Confira o post.