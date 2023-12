Casamento de Jenny Miranda e Fábio Gontijo chega ao fim: "aconteceu" | A TARDE

Um mês após deixar 'A Fazenda' 15, Jenny Miranda anunciou nesta segunda-feira, 4, o fim do casamento com Fábio Gontijo. Chorando, ela afirmou que esta foi uma decisão do próprio Fábio.

"Queria estar vindo postar bastante conteúdo pra vocês, mas infelizmente eu tô tendo que me posicionar, mesmo na situação que eu me encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele”, contou Jenny, que alfinetou.

"Pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, que fosse acontecer, aconteceu".

Ela frisou que esta foi uma decisão do próprio Fábio e lembrou que ele esteve com ela nos momentos complicados durante o cancelamento após o reality.

"Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele. Não fui eu que larguei dele. Que ele me ajudou no momento que ele ficou do meu lado enquanto eu tava na Fazenda. Realmente ele ficou".

Confira o vídeo.