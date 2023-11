Casamento de Jojo Todynho terminou após flagrar Lucas Souza com homens | A TARDE

O casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza, que durou cerca de 10 meses, chegou ao fim após a cantora flagrar o militar em conversas íntimas com homens.

A revelação foi feita pela própria Jojo, que afirmou que chegou a questionar Lucas, mas o militar teria se descontrolado.

"Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversa dele com homens. Quando fui questioná-lo, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo. Pensei: ‘Como vou contar isso?’. E então começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar", disse Jojo.

Lucas Souza atualmente está confinado em 'A Fazenda', da Record TV. Uma das polêmicas dele aconteceu em diversos momentos em que Cariúcha afirmou saber algum segredo de Lucas e ameaçou revelar.

"Lucas quis usar a minha mãe para querer me desmoralizar. Vou pegar o final do vídeo e colocar para vocês, que ele enxuga as lágrimas e pergunta: ‘Ficou bom o vídeo?’. Foi para querer me desestabilizar", contou Jojo.

Jojo contou ainda que tinha problemas com a mãe, chegou a entrar com processo para tirar o nome de sua certidão e Lucas tinha conhecimento dos problemas.

Confira o vídeo.