Casamento de Kayky Brito e Tamara chega ao fim, diz colunista | A TARDE

Após um novo vídeo do dia do acidente ter sido divulgado, o casamento de Kayky Brito e Tamara Dalcanale chegou ao fim. Nas imagens em questão, o ator aparece conversando com uma mulher.

O vídeo foi divulgado neste domingo, 1º, pela Record TV. Kayky aparecia também com o amigo Bruno de Luca, quando tenta beijar o rosto da jovem. Este, no entanto, não seria o motivo do término.

Segundo o colunista Leo Dias, as imagens foram graves para o relacionamento, mas não foram tudo. Antes mesmo do acidente, o casal já estaria passando por problemas conjugais. O casal, inclusive, já busca um advogado para auxiliar com os trâmites.

Kayky e Dalcanale se conheceram em 2020 e em 2021 anunciaram a gravidez do primeiro filho, que nasceu em dezembro do mesmo ano.