Caso Jéssica Vitória: ‘Choquei’ se pronuncia após repercussão negativa | A TARDE

A página ‘Choquei’ se pronunciou na tarde deste sábado, 23, após a repercussão da morte de Jessica Vitória Canedo, de 22 anos, apontada em uma fake news pelo perfil como novo affair do humorista Whindersson Nunes.

>>> Jovem apontada como affair de Whindersson Nunes morreu após fake news



Assinado pela advogada e ex-BBB Dra. Adélia de Jesus Soares, o texto, publicado no X (antigo Twitter), exime a página de fofoca de culpa pela tragédia e fala sobre liberdade de expressão e o direito à informação.

No comunicado oficial, perfil lamentou "profundamente o ocorrido e se solidarizou com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento”.

“Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade”, continuou.

Leia o pronunciamento na íntegra:

“Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade. O perfil Choquei (@choquei) por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer a seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jessica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício de direito à informação. O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial ao art. 5º, inciso IX. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade.”

Mensagem importante:

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.