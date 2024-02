Cheia de hematomas, Maraisa mostra rosto após acidente em hotel | A TARDE

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, mostrou o rosto pela primeira vez nas redes sociais nesta sexta-feira (19), após quebrar o nariz ao sofrer um acidente na jacuzzi do hotel que estava hospedada em Alagoas. Com diversos hematomas na região dos olhos, a artista tranquilizou os fãs ao afirmar que a situação não foi algo grave.

"Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Dr. Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros”, afirmou a cantora.

De acordo com Maraisa, após sofrer o acidente, ela precisou passar 3 horas dentro da ambulância para conseguir chegar até o hospital de Maceió para ser atendida. “Foram três horas dentro de uma ambulância [...] os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco”, relembrou.

Durante o pronunciamento, a artista realizou uma série de agradecimentos, entre eles aos médicos pelo trabalho realizado, e ao prefeito de Maceió e a mãe dele, pelos cuidados que tiveram com ela.

Maraisa também alegou “estar feliz com a recuperação”. Por fim, a artista também se declarou para o noivo, Fernando Mocó. "Obrigada, o meu “enfermeiro” Fernando Mocó, que é o amor da minha vida, por cuidar de mim todos esses dias”, declarou.