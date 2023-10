Chico Moedas beija loira em festa ao som de 'Chico', de Luísa Sonza | A TARDE

O ex de Luísa Sonza, Chico Veiga, também conhecido como Chico Moedas, usou o hit da artista para beijar outra mulher em uma boate nesta quinta-feira, 12, no Rio de Janeiro.

A canção 'Chico' foi feita por Sonza para o então namorado durante o relacionamento, que durou cerca de 3 meses, até ela expor em rede nacional que havia sido traída pelo homenageado.

Chico, que até então só tem se manifestado por meio de recados de amigos, estava no evento 'Adoro Frozen' quando o DJ Lup tocou um remix da música em homenagem a ele.

Nas imagens registradas por outros frequentadores do espaço, é possível ouvir o DJ fazendo o remix também com a música "Hoje eu quero trair minha namorada", de MC Ricardo.

Após a traição, Sonza fez mudanças na música. Uma delas foi o homenageado, que deixou de ser seu ex e passou a ser o ícone da MPB Chico Buarque. A letra também foi alterada.

Em vez do verso "Chico, se tu me quiseres", a cantora mudou para "Se acaso me quiseres".

Confira o vídeo.