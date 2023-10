Chico Moedas recupera conta do Instagram após ter traição exposta

Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, retornou ao Instagram nesta quinta-feira,21, após uma entrevista bombástica da sua ex-namorada Luísa Sonza no Mais Você. Na ocasião, ela anunciou o término com o amigo do influenciador Casimiro e confirmou ter sido traída.

Em uma live nesta quarta-feira,20, Casimiro comentou o caso. Ele disse que o amigo “fez merda” e contou não ter conseguido uma conversa após a exposição de Luísa, já que ele perdeu o WhatsApp e o Instagram, devido às denúncias dos fãs da cantora.

Casimiro assumiu a chateação com a atitude do amigo e revelou que terá uma conversa com Chico sobre toda a situação.

Perfil de Chico Moedas

Chico Viegas, de 27 anos, vive em Niterói e virou Chico Moedas porque investiu R$ 10 mil do dinheiro do pai em bitcoins (criptomoeda), virou milionário e compartilhou a história na internet. Mas ele não ensina a investir e já falou em entrevista que é melhor continuar desse jeito: "As últimas pessoas para quem ensinei, todas perderam dinheiro". O apelido virou o nome do seu perfil nas redes (@chicocoin), que foi desativado após o anúncio.