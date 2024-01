Choquei quebra silêncio sobre fake news e morte de Jessica Canedo | A TARDE

Página que compartilha notícias sobre famosos nas redes sociais, o perfil da Choquei admitiu ter replicado um conteúdo falso sobre suposto affair entre Jessica Canedo, 22, e Whindersson Nunes. A jovem morreu no dia 23 de dezembro.



Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira ,28, o Perfil lamentou morte de Jéssica e admitiu ter republicado notícia falsa.

"O perfil lamenta a morte e se solidariza com a família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito ao trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento."

"Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa — publicada originalmente por outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei — e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram procedimentos adotados assim que falsidade foi descoberta."

Ainda segundo a nota, o fotógrafo Raphael Sousa, responsável pela página, prestou depoimento à polícia

"O proprietário do perfil Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso."

"A Choquei está à disposição para contribuir com órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online."

Relembre o caso

Jéssica Canedo foi vítima de notícias falsas que a apontavam como um affair de Whindersson Nunes. Supostas capturas de conversas entre Whindersson e Jéssica foram divulgadas por páginas de fofoca nas redes sociais, como a Choquei.

Antes da morte de Jéssica, Whindersson comentou em uma das postagens, dizendo estarem usando a imagem do perfil dela equivocadamente.

A mãe da jovem confirmou a morte em suas redes sociais. "A Jéssica não resistiu à depressão e a tanto ódio e veio a óbito".

A Polícia Civil de Minas Gerais disse que a morte ocorreu na sexta-feira, 22, e que o corpo foi encaminhado para exames. "A PCMG apura a causa da morte."

Whindersson lamentou o ocorrido e disse estar "muito triste" com a situação. "Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho", disse, em uma nota enviada por sua assessoria.

A equipe de Whindersson disse, ainda, que ele não conhecia a jovem. A equipe afirmou ainda que uma história inventada tomou uma "dimensão catastrófica"…