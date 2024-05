Cininha de Paula e a filha Maria Maya sofrem acidente de carro no Rio | A TARDE

Cininha de Paula e a sua filha, Maria Maya, sofreram um acidente de carro na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro. O caso foi publicado nas redes sociais da atriz brasileira neste sábado, 20.

No relato, a atriz explica que o veículo em que estavam foi atingido por outro carro. “Eu e minha filha Maria Maya estávamos no carro. Um carro à frente estava parado com o trânsito em movimento, freei, desviei, mas quem estava atrás veio para cima de mim na Linha Vermelha. Estrago”

Ela ainda explicou que nenhuma das duas sofreram ferimentos graves. Maria ficou apenas com um machucado no braço, causado pelo cinto de segurança.

“Foram só bens materiais. Nada de grave e só o peito ainda dói, uma dor de alma apertada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Estamos todos bem. […] A vida às vezes fica por um fio”, refletiu.

Cininha ainda publicou um vídeo que mostra como seu veículo foi atingido na traseira. A também atriz Maria Maya, fruto do relacionamento de Cininha com o diretor Wolf Maya, falou sobre o acidente: "Gratidão por estarmos vivas e bem".

Confira o vídeo: