Cleo e Glória Pires são criticadas por beijo na boca em aniversário

Relação de mãe e filha? A atriz Glória Pires e sua filha, Cleo, fruto do seu relacionamento com o cantor Fábio Jr, protagonizaram uma cena que dividiu a opiniões dos internautas. Em vídeo gravado durante a comemoração do aniversário de 60 anos da atriz, em família, Glória e Cleo aparecem se beijando após os parabéns.

Após cantar os parabéns, Glória entregou o primeiro pedaço do bolo para a filha. Como agradecimento, Cléo deu dois longos selinhos na mãe, como forma de demonstrar seu amor pela matriarca. A ação gerou grande rebuliço nas redes sociais, após o vídeo do momento em família, ter viralizado.

Internautas repudiaram a forma de agradecimento e afeto da filha da atriz global. "Existem limites, e elas ultrapassaram eles", criticou uma internauta. "Acho que cada um tem sua forma de demonstrar afeto a alguém", defendeu outra.

Reprodução / Redes Sociais