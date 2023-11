Colunista diz que Ana Hickmann foi agredida pelo marido; ele nega | A TARDE

A modelo e apresentadora da Record, Ana Hickmann, teria sido agredida por seu marido Alexandre Correa dentro da casa deles na cidade de Itu, São Paulo. De acordo com o colunista Leo Dias e a imprensa de Itu, Hickmann teria ficado machucada e precisou prestar depoimento na delegacia.

Alexandre negou as acusações e disse que a história está sendo inventada. “Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa”, declarou. Correa disse ainda que não está na cidade: “Eu vim pra São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar pra Itu amanhã (hoje) cedo. Estou chegando a São Paulo”. “A Ana está dormindo. Nem posso acordá-la, ela trabalha demais. Nem vou acordá-la a essa hora, 1h da manhã pra tratar de um assunto desse”, respondeu o empresário.

Ana Hickmann ainda não se pronunciou sobre o caso que, segundo o colunista, está sendo tratado pela polícia como violência doméstica. De acordo com a imprensa de Itu, o casal vem se desentendo já há um bom tempo, e os sinais da crise no relacionamento chegou a ser assunto na internet depois que o empresário foi extremamente grosseiro com a modelo durante uma entrevista. Na ocasião, Ana tentou amenizar dizendo que o ato que deixou fãs na internet preocupados, teria sido uma brincadeira do companheiro.