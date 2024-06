Com beijinho em Neymar, Léo Kret prestigia festa junina de Anitta

Musa trans baiana foi toda vestida de caipira estilizada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora, dançarina e ex-vereadora de Salvador, Léo Kret do Brasil, esteve no Rio de Janeiro na última sexta-feira, 14, no "Arraiá de Anitta", festa só para convidados da cantora carioca.

A musa trans baiana foi toda vestida de caipira estilizada. Participou das brincadeiras como a do ovo na colher e até ensaiou um selinho com o craque Neymar, que posou para a foto de rosto colado fazendo biquinho, no maior clima de descontração.

"Noite maravilhosa esse arraiá de Anitta. Foi muito divertido. Obrigada, meu amor, pelo convite. Eu amei! Diversão e alegria", legendou no Instagram.



"Te amoooo", respondeu Anitta, nos comentários.

As duas se conheceram em 2012 e, desde então, a amizade só cresce. Sempre que possível estão grudadinhas, principalmente, quando a funkeira está em solo baiano.

Léo, inclusive, já participou de dois clipes de Anitta. A pagodeira tem confessado a amigos que vários amigos artistas da Bahia a abandonaram e Anitta nunca soltou sua mão.