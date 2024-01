Com prancha emprestada, fã rema até cruzeiro de Neymar e ganha camisa | A TARDE

“Minha mãe tá me procurando. Perguntou: onde cê tá? Tô perdido com os crias no cruzeiro do Neymar.” O trecho da música do funkeiro Lukão Mec parece ter inspirado um jovem no Rio de Janeiro. Fã de Neymar, o rapaz remou em uma prancha de stand-up paddle por cerca de duas horas até o local onde o navio que recebe a festa do craque brasileiro está atracado.

Paulo Vitor, de 20 anos, é morador de Búzios e trabalha em uma barraca de praia. Com uma prancha emprestada, o jovem se arriscou na tentativa de se aproximar do ídolo no cruzeiro “Ney em Alto Mar”. A aventura foi filmada por passageiros do navio e ganhou as redes sociais nesta quinta-feira, 28. Paulo chegou a ser presenteado com uma camisa do evento, que foi jogada ao mar.

“Desde sempre eu remo para lugares distantes. Eu já sabia que o Cruzeiro do Neymar iria vir para cá, e eu só queria ter a sensação de estar perto do Neymar. Eu pedi um prancha de stand up emprestada e decidir ir até lá”, afirmou Paulo em entrevista ao Jornal O Globo.

O "Ney em Alto Mar" partiu de Santos, litoral de São Paulo, no dia 26 de dezembro e vai até sexta-feira, dia 29. O evento conta com atrações musicais, apresentações de humoristas, e é frequentado em sua maioria por famosos e influenciadores digitais.