Com síndrome rara, Céline Dion revela dificuldades para andar

Cantora Céline Dion, de 56 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Céline Dion, de 56 anos, revelou que a enfermidade se agravou ao ponto de não conseguir caminhar, tendo a capacidade de locomoção afetada pela Síndrome da Pessoa Rígida, doença com a qual foi diagnosticada em 2022.

"Ano passado cheguei ao ponto em que não conseguia andar. Estava perdendo muito o equilíbrio, era difícil andar, sentia muita dor", contou ela ao documentário "Eu Sou: Céline Dion", que estreou nesta terça-feira, 25, na plataforma Prime Video.

Céline, diz sentir muita falta de cantar e dos seus fãs devido ter deixado o palco por conta da doença. "Ainda não consigo usar minha voz. Sinto muita falta da música, mas também das pessoas, sinto falta delas", contou, bastante emocionada em declaração ao jornal britânico The Mirror

A cantora aproveitou o momento para agradecer o carinho dos fãs e afirmou torcer para que seu exemplo possa inspirá-los. "Não se trata de escolher o que você tem, é lidar com o que está acontecendo. Espero que isso lhes dê asas e força para alcançar e falar com as pessoas e dizer que vale a pena. Todos nós valemos a pena, e eu sou grata",concluiu